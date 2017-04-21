زوجة نتنياهو في طريقها للمحاكمة الجنائية

المصدر: ربيع يحيى - إرم نيوز

قالت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، إن نيابة القدس بصدد إحالة سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي للمحاكمة الجنائية، مضيفة أن النيابة ستتبني توصيات كانت الشرطة قد وضعتها أمامها قبل عام، ومن ثم ستقدم مذكرة اتهام بحقها.

وأشارت مصادر إلى أن سارة نتنياهو تواجه ثلاث اتهامات رئيسة، تتعلق بنفقات طائلة تحملتها الخزانة العامة ودافع الضرائب الإسرائيلي، كانت سارة نتنياهو قد استغلتها لأغراض خاصة، من بينها تعيين جليسة خاصة لرعاية والدها فضلا عن ولائم وحفلات شهدت حالة من البذخ، على حساب الخزانة العامة.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية العام الماضي بإحالة سارة نتنياهو للمحاكمة، على أساس أن لديها دلائل دامغة على تورطها في اهدار المال العام وقضايا فساد مالي استغلالًا لكونها زوجة رئيس الوزراء، وبحسب ما أوردته القناة العاشرة وقناة 20 الإسرائيليتين اليوم الجمعة، عادت النيابة لتقرر تبني توصيات الشرطة.

القرار بيد المستشار القضائي

وعلى الرغم من احتمالات إحالة سارة نتنياهو للمحاكمة، لكن القرار النهائي يبقى بيد المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت، والذي يتهمه خصوم نتنياهو بمحاباة عائلته، ولا سيما بعد أن طفت على السطح قضايا الفساد التي تورط بها رئيس الوزراء، وحصوله على هدايا وعطايا من رجال أعمال محليين وأجانب، خضع بسببها للتحقيق امام الشرطة أربع مرات.

وعلقت عائلة نتنياهو على الأنباء بشان تقديم مذكرة اتهام بحق سارة، وقالت في بيان لها أنه “من العار أن هناك من يفكر في تبني توصيات بمحاكمة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهم تقوم على مزاعم عارية من الصحة، وعلى رأسها الإتهامات المخزية بأنها كلفت جليسة لرعاية والدها الذي يحتضر في أيامه الأخيرة، ومن الواضح أنه لا توجد حدود لكراهية نتنياهو وعائلته”.

كاتم الأسرار يفضح العائلة

وكان كاتم أسرار عائلة نتنياهو رجل الأعمال الإسرائيلي روني مانا، قد كشف في آذار/ مارس الماضي تفاصيل مثيرة حول ما يحدث في كواليس تلك العائلة، والتي تلاحقها اتهامات الفساد منذ عام 2015. وأدلى بشهادات مثيرة بعد أن انتهت العلاقة بينه وبين عائلة نتنياهو قبل سنوات، مؤكدا أن سارة نتنياهو على صلة بقرارات سياسية عديدة اتخذها الأخير، وأنها تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، لذا لم يستبعد ان تكون سببا في حصول زوجها وعائلتها على هدايا من رجال أعمال في إشارة إلى القضية التي عرفت باسم “ملف 1000”.

وكشف رجل الأعمال الإسرائيلي جانبا من طبيعة شخصية سارة نتنياهو، وقال أنها مولعة بالهدايا الثمينة، وأنها لا تتردد في طلب مثل هذه الهدايا من المقربين الأثرياء، كما أنها مولعة بشرب الخمور دون أن تشتري يوما زجاجة واحدة على نفقتها الخاصة، وأضاف “الجميع يعلم أن عائلة نتنياهو لا تحب أن تدفع الثمن، حين تجلس معهما عليك أن تدفع من أجلهما”.

غيرة نسائية

وتطرق لعلاقاتها المتردية بوزيرة العدل الحالية آيليت شاكيد، وألمح إلى حالة من الحقد الذي تكنه للوزيرة، لدرجة أنها تمنع نتنياهو من الاقتراب منها أو ذكر اسمها في المجالس الخاصة، وأضاف أن سارة تحرص على عدم تواجد شاكيد على نفس الطائرة خلال الرحلات الخارجية، كي لا تحدث مقارنة بينها وبين وزيرة العدل من زاوية نسائية بحتة.

وفي المقابل ردت عائلة نتنياهو، واتهمته بتعمد تشويه صورة العائلة وتلفيق روايات كاذبة، وذلك بعد أن قررت العائلة قطع صلاتها به منذ ثماني سنوات، مضيفة أن مانا لا يتوقف منذ ذلك الحين عن محاولة التواصل مع زوجة رئيس الوزراء، وأنه أرسل إليها عشرات الرسائل الهاتفية ما بين الثناء وأخيرا التلميح إلى كشف أسرار العائلة وتشويه سمعتها.