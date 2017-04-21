فيدرالية اليسار: برنامج حكومة العثماني فاشل ولا يصل لتطلعات الشعب

المصدر: عبداللطيف الصلحي – إرم نيوز

وصفت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب، نبيلة منيب، البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأربعاء الماضي، بـ”الفاشل”.

وقالت منيب التي تقود فيدرالية اليسار الديمقراطي في المغرب، في تصريح لـ”إرم ينوز”، إن البرنامج الحكومي “لا يتضمن أي جديد يذكر للمغاربة، ولا يصل لتطلعات ونبض الشارع”.

وأضافت “في اعتقادي رئيس الحكومة لن يطبق الكثير من برنامجه وهو أمر ليس جديدًا، فجل الحكومات التي تعاقبت في السابق كانت مستسلمة فهي لا تمتلك السلطة الكافية لتطبيقه ولا الإرادة السياسية”.

وتابعت “زد على ذلك أن حكومة العثماني غير منسجمة ولا يجمعها أي شيء، فهي تخضع لمنطق الريع السياسي، بل إنها ستكون استمراراً للسياسات الفاشلة التي تم تنفيذها في السابق، وربما ستكون أخطر في ما يتعلق بالاختيارات الاجتماعية”.

واستطردت أن “توجه سعد الدين العثماني لن يختلف عن توجه سلفه عبد الإله بنكيران، وهو الشيء الذي سبق أن أكدته كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، حينما وصفته بالتلميذ المجتهد الذي يطبق التوصيات، وبالتالي قد يستمر هذا الوضع، ولهذا نحن لا نرجو خيرًا كثيرًا من هذه الحكومة”.