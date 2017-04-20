“جيش خالد بن الوليد” يسيطر على سلسلة قرى غرب درعا السورية

المصدر: دمشق - إرم نيوز

دعت فصائل الجيش السوري الحر، يوم الخميس، سكان بلدات في ريف درعا الغربي للابتعاد عن مواقع “جيش خالد بن الوليد” المبايع لتنظيم “داعش”.

وطالبت فرقة “أحرار نوى – الجيش الحر”، أهالي بلدات: “حوض اليرموك” و”عدوان” و”تسيل” و”المزيرعة”، بالابتعاد عن النقاط والمقرات التي يوجد فيها عناصر “داعش” في تلك المناطق، وعموم قرى “حوض اليرموك”.

وأعلن “جيش خالد بن الوليد” سيطرته على تلك البلدات بعد إعلان الفصائل المسلحة معركة “الموت ولا المذلة” للسيطرة على حي “المنشية” في مدينة درعا.

من جانبه أعلن الجيش السوري الحر بلدات غرب درعا منطقة عسكرية بعد الفصيل المبايع لداعش.

وبدأت فصائل المعارضة منذ مطلع الشهر الجاري قصفًا مدفعيًا وصاروخيًا على مناطق “عشترة” و”سرية” الخاضعة لسيطرة “جيش خالد بن الوليد” في “حوض اليرموك”.