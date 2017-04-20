إسرائيل تقلل من “حرب العقول” التي ينفذها “حزب الله” على الحدود

المصدر: ربيع يحيى - إرم نيوز

قالت مصادر إسرائيلية إن قيام حزب الله اللبناني بإرسال أحد ضباطه إلى المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان، ليقدم للصحفيين شرحًا مفصلاً عن مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي، وخريطة انتشار أجهزة التجسس والرصد الإسرائيلية، وتفاصيل أخرى، لا يدل على قدرات استخباراتية خاصة يملكها الحزب.

ويأتي ذلك فيما اعتبرت وسائل إعلام لبنانية، ما قام به الحزب دليلًا على مدى متابعته ورصده لما يجري على الطرف الآخر من الحدود.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن ما تحدث عنه الضابط التابع لحزب الله، والذي ظهر في فيديو بثه إعلام الحزب، خلال تواجده في قرية “علما الشعب” الواقعة في قضاء صور، جاء بناء على المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وظهر في الفيديو أحد الضباط التابعين لحزب الله بينما أشار للصحفيين أنه “سيقدم شرحًا مختصرًا للواقع الجغرافي للمنطقة، مثل انتشار قوات العدو الصهيوني والإجراءات الدفاعية التي اتخذها العدو مؤخرًا”.

في غضون ذلك نقلت قناة “20” الإسرائيلية عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن حزب الله “يحاول توجيه رسالة نفسية إلى الإسرائيليين”، لكنه قلل من المعلومات التي تحدث عنها الضابط، وقال إنها مستقاة من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ووصفت القناة الإسرائيلية ما جاء في فيديو حزب الله بأنه “حرب عقول”، وأن خلاصة الرسالة التي أراد الحزب توصيلها هي أنه “يرى ويعرف كل ما يدور على الجانب الآخر من الحدود”.

وأشار موقع القناة إلى تصريحات مصدر عسكري إسرائيلي لفت إلى أن “حزب الله” لا يمتلك معلومات استخباراتية عن الجيش الإسرائيلي، مضيفًا: “حزب الله لا يعلم شيئًا مقارنة بإسرائيل التي تعلم أكثر 1000 مرة مما كانت تعلمه العام 2006″، في إشارة إلى حرب لبنان الثانية، مضيفًا أن “حزب الله جمع المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام الإسرائيلية وكوّن صورة محددة، وأنه يستعيّن بمواقع الإنترنت ونشرات الأخبار الإسرائيلية التي تغطي تلك الساحة”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات أدلى بها نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم الخميس، أشار خلالها إلى أن إسرائيل لا تحرص على الدخول في مواجهات حربية جديدة مع حزب الله الصيف المقبل، وبنى هذه النظرية على أساس أن الحزب نجح بتحقيق الردع أمام إسرائيل، مضيفًا أنه في حال أقدم الجيش الإسرائيلي على خطوة متسرعة فإن حزب الله سيستطيع مواجهته.