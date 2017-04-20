تعرّف على الصقور التي أبهرت سكان ينبع السعودية (فيديو إرم)

المصدر: إرم - أبوظبي

تزيّنت سماء مدينة ينبع السعودية بعروض قدمتها طائرات الصقور السعودية عبر استعراض جوي هو الأول في سماء المحافظة وسط حضور أعداد كبيرة من السكان.

الصقور السعودية قدمت عددًا من الحركات الاستعراضية في سماء كورنيش ينبع حيث بدأ الفريق المكون من 7 مقاتلات حربية أول عروضه الجوية التي يقدمها على مدى يومين متتاليين بفعاليات التسنيدة في محافظة ينبع.

وشهد الكورنيش توافد الأفراد والأسر لمتابعة العرض المُبهر حيث تعطلت الحركة المرورية لفترات بسبب تجمهر الأهالي وساهمت الأجواء الرائعة بخروج الآلاف من سكان ينبع إلى البحر والمراكز التابعة للمدينة.

وعبّر الكثير من أهالي ينبع عن سعادتهم بعروض الصقور السعودية في ينبع لأول مرة بعد سنوات والمشاركة بهذه التظاهرة، والتي وصفوها بأنها مميزة ورائعة وتخلق مساحة للترويح عن النفس بالعروض الجوية.