دي ميستورا: تأجيل الاجتماع الثلاثي حول الأزمة السورية بجنيف

المصدر: جنيف - إرم نيوز

أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الخميس، تأجيل اللقاء الثلاثي، الذي كان مقررًا، الإثنين المقبل، بخصوص الأزمة السورية، بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقال دي ميستورا، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم في جنيف، إن الولايات المتحدة قالت إنها “لن تستطيع المشاركة في الاجتماع الثلاثي الآن”، دون توضيح سبب القرار الأمريكي.

وأشار إلى أن “الاجتماع بوجود الولايات المتّحدة لم يلغَ بل تأجل”، دون أن يحدد الموعد الجديد.

وأوضح المبعوث الدولي أن مباحثات أستانة “لا تزال قائمة بداية الشهر المقبل” وأضاف أنه سيلتقي غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، لمناقشة اجتماعات أستانة وجنيف.

وفي منتصف مارس/آذار الماضي، أعلن عقل بك كمالدنوف، نائب وزير خارجية كازاخستان، أن محادثات “أستانة 4” ستنطلق يومي 3 و 4 مايو/ أيار القادم، أما اجتماعاتها التحضيرية فستبدأ في العاصمة الإيرانية طهران في 17 إبريل/ نيسان المقبل وستستمر لثلاثة أيام.

يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، عقد الاجتماع الأول في أستانة، برعاية تركية روسية، ومشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية، لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا المتفق عليه في العاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وفي اجتماع “أستانة 2″، فبراير/شباط الماضي، جرى الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على إنشاء آلية حازمة لمراقبة وقف إطلاق النار، لكن المحادثات انتهت حينها دون صدور بيان ختامي.

واختتمت الجولة الثالثة من محادثات “أستانة 3″، منتصف مارس/آذار الماضي، في العاصمة الكازاخية، بالاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا من روسيا وتركيا وإيران لمراقبة الهدنة.