القوات العراقية تسيطر على “حي الثورة” بالموصل‎

المصدر: الموصل - إرم نيوز

أعلنت القوات العراقية اليوم الخميس تحرير “حي الثورة” بمدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش المتطرف.

ونقلت “خلية الإعلام الحربي” عن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات “قادمون يا نينوى”، قوله، إن “وحدات مكافحة الإرهاب حررت حي الثورة الواقع في الساحل الأيمن من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق عدد من المباني السكنية”.

وأوضح المسؤول الأمني أن استعادة الحي تمت “بعد تكبيد التنظيم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات”.

وتواصل القوات العراقية المشتركة منذ أسابيع عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على الساحل الأيمن بمدينة الموصل من تنظيم “داعش”، بعد إعلان تحرير الساحل الأيسر أواخر كانون ثان/يناير الماضي.