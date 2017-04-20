بالفيديو.. لقاء يجمع بين أول وآخر من شغل منصب ولي ولي العهد في السعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

جمع لقاء عائلي، ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مع عمه الأمير مقرن بن عبدالعزيز الذي يعد أول من شغل منصب ولي ولي العهد في المملكة، منذ أن تم استحداثه في العام 2014.

ووثق أحد الحاضرين اللقاء، عبر هاتفه الجوال، لحظة دخول الأمير الشاب إلى مجلس عمه الأمير مقرن، أصغر أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

ويظهر في مقطع الفيديو الأمير محمد بن سلمان ينحني ليقبل يد عمه، وهي عادة متوارثة في الأسرة الحاكمة تعتمد على فارق السن بغض النظر عن المناصب الرسمية.

وحظي مقطع الفيديو بتداول لافت على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة وسط إشادة واسعة بالعلاقة الوثيقة التي تربط أبناء وأحفاد الملك عبدالعزيز آل سعود.