متشدد يفجر نفسه خلال اشتباك مع الشرطة الجزائرية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

فجر متشدد نفسه واعتقل آخر، مساء أمس الأربعاء، خلال اشتباك مع قوات الشرطة الجزائرية بحي الحارة في مدينة الخروب بولاية قسنطينة شرق العاصمة الجزائر.

ونقلت صحيفة “الوطن” الصادرة بالفرنسية في موقعها الإلكتروني، عن مصادر وصفتها بالموثوقة قولها، إن “عناصر الشرطة نصبوا كمينًا للإرهابيين الاثنين بعدما وصلتهم معلومات عن تواجدهما بالمنطقة”، لافتة إلى أن “اشتباكًا عنيفًا دار بين الطرفين ليقدم بعدها أحد الإرهابيين (30 عامًا) على تفجير نفسه، بينما تم اعتقال الآخر البالغ 50 عامًا”.

من جهتها، ذكرت صحيفة “الخبر” أن المتشددين “كانا محل بحث من طرف مصالح الأمن، ومن المرجح أن يكونا قد شاركا في اغتيال شرطي وسط مدينة قسنطينة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.

ونوهت الصحيفة إلى أنهما “كانا ينشطان تحت إمارة نور الدين لعويرة مسؤول تنظيم داعش في الشرق الجزائري الذي قضت عليه الأجهزة الأمنية في آذار/ مارس الماضي”.