ليبيا: الهجوم على قاعدة تمنهنت يدفع البلاد إلى حرب أهلية

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

حذر مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة، المهدي المجربي، من أن الهجوم على قاعدة” تمنهنت” الجوية يدفع البلاد نحو حرب أهلية.

ودعا المجربي خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن مساء الأربعاء، لمناقشة الأوضاع في ليبيا، إلى “محاسبة منتهكي القرارات الدولية ومعرقلي الاتفاق السياسي”، معتبرًا أن “لا علاقة لهذا التصعيد (هجوم تمنهنت) بالحرب على الإرهاب”.

وأكد “التزام حكومة الوفاق باستقرار وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد”، مشيرًا إلى أن “حكومة الوفاق تسعى إلى حلحلة الوضع لكن الانقسام السياسي يعرقلها”.

وأعرب عن أمله في أن “تستمر جهود دول الجوار لتقريب وجهات النظر في ليبيا”، مرحبًا بقرار مجلس النواب العودة إلى الاتفاق السياسي.

وشهدت قاعدة تمنهنت جنوب ليبيا، مؤخرًا، قصفًا كثيفًا من جانب قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، يقودها الضابط محمد بن نائل، مما تسبب في تضرر المهبط في القاعدة الإستراتيجية.