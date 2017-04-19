محكمة أمن الدولة الأردنية تنظر قضية أول امرأة متهمة بالترويج لداعش

المصدر: عمان- إرم نيوز

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، النظر بقضية أول متهمة بتأييد تنظيم داعش عبر موقع فيسبوك خلال جلسة علنية.

وكانت المتهمة التي أوقفتها دائرة المخابرات العامة خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، تروج للتنظيم بنشر صور وفيديوهات على صفحتها على فيسبوك. كما نشرت إصدارات التنظيم وما يتعلق به من أخبار لأصدقائها على الصفحة التي تمتلكها منذ بداية العام 2016، حيث أصبحت من مؤيدي التنظيم.

واستمعت المحكمة إلى شهادة شاهد النيابة من الأجهزة الأمنية، وقررت تأجيل النظر في القضية حتى استكمال باقي شهود النيابة بالقضية.

ونفت المتهمة “تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية كتنظيم داعش “، وذلك في ردها على سؤال المحكمة، فيما إذا كانت مذنبة أم غير مذنبة، لتؤكد أنها “غير مذنبة”.

وشددت المحكمة العقوبة مع مطلع عام 2017 على كل من يؤيد تنظيم داعش أو جبهة النصرة، إلى الوضع بالأشغال الشاقة ثماني سنوات، بحسب وكالة عمون الإخبارية.