مدير منظمة الأسلحة الكيميائية يؤكد استخدام غاز سام في هجوم إدلب

المصدر: وكالات – إرم نيوز

نقل وفد بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن المدير العام للمنظمة أحمد أوزومجو، قوله إن غاز السارين أو مادة سامة محظورة مشابهة استخدمت في هجوم أودى بحياة قرابة 90 شخصا بمحافظة إدلب السورية في الرابع من نيسان/ أبريل الجاري.

وقال الوفد البريطاني اليوم الأربعاء، نقلا عن أوزومجو، إن نتائج التحليل “تشير إلى استخدام السارين أو مادة كالسارين”.

وتدعم هذه النتيجة فحوصا سابقة أجرتها معامل تركية وبريطانية.

وكانت منطقة خان شيخون في محافظة إدلب، تعرضت في الرابع من نيسان/ أبريل الحالي، إلى قصف جوي أدى إلى مقتل 90 شخصا على الأقل بسبب الاختناق، الذي قيل إن سببه غاز كيماوي مصدره النظام السوري.

وفيما نفى النظام التهم الموجهة إليه، قالت روسيا إنه كان نتيجة لقصف الطيران السوري على مخازن أسلحة تعود لمسلحين معارضين في خان شيخون ما تسبب بتسرب الغاز منها.

وفي أول رد فعل للإدارة الأمريكية الجديدة على الهجوم الكيماوي، قصفت في السابع من نيسان/ أبريل الحالي، مطار الشعيرات العسكري بـ 59 صاروخا من طراز توما هوك.