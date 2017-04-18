وصول القافلة الخامسة من مهجري الوعر إلى جرابلس شمال سوريا

المصدر: دمشق- إرم نيوز

وصلت الثلاثاء القافلة الخامسة من مهجري حي الوعر المحاصر من قبل قوات النظام السوري في مدينة حمص(وسط) إلى مناطق سيطرة المعارضة في مدينة جرابلس بمحافظة حلب(شمال).

وتضم القافلة الخامسة التي خرجت من الوعر مساء الإثنين ألفين و124 شخصا بينهم 510 أطفال و275 امرأة و874 مدنيا و250 معارضا مسلحا، حيث وصلوا إلى جرابلس التي تم تطهيرها من تنظيم داعش الإرهابي في إطار عملية درع الفرات.

يشار إلى أن 3 قافلات من المهجرين توجهوا إلى مخيمات مدينة جرابلس، فيما توجهت قافلة واحدة إلى مخيمات في إدلب شمالي سوريا، منذ بدء تنفيذ الاتفاق في مارس/ آذار الماضي.

وبحسب مصادر محلية معارضة فإن 22 ألف شخص تقدموا في وقت سابق بطلبات من أجل الخروج من الوعر، إلا أن النظام السوري وافق على طلبات 15 ألفا منهم فقط، والباقون سيتم نقلهم إلى مناطق سيطرة النظام.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الذين تم إجلاؤهم من الوعر في إطار الاتفاقية الأخيرة التي بدأت في مارس الماضي، بلغ 10 آلاف و600 شخص أغلبهم نساء وأطفال، ومن المنتظر أن يتم إجلاء 4 آلاف و300 آخرين في وقت لاحق.

وتوصل أهالي الوعر وروسيا إلى اتفاق ينص على خروج عناصر المعارضة من الحي باتجاه ريف حمص الشمالي الذي تسيطر عليه المعارضة، أو إلى محافظة إدلب أو إلى المناطق التي سيطرت عليها المعارضة خلال عملية “درع الفرات”، بريف حلب الشمالي على الحدود التركية.