القبض على داعشي من بنغلاديش في طبرق الليبية

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اعتقلت وحدة من الأمن الداخلي في مدينة طبرق، شرقي العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، عاملاً وافدًا، يحمل الجنسية البنغلاديشية، هاربًا من محور الصابري في مدينة بنغازي شمالي البلاد، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش.

وقالت مصادر صحفية في المدينة لـ”إرم نيوز”، إن العامل مصاب بطلق ناري في كتفه، وكان يعمل في أحد فنادق المدينة، واعترف أثناء التحقيق معه على ثلاثة عناصر من التنظيم فارين في طبرق، وجار البحث عنهم.

ويخوض الجيش الوطني الليبي، معارك شرسة في محور الصابري ضد ما تبقى من متطرفين في مدينة بنغازي الليبية.