تونس تستعيد 14طفلًا من السجون الليبية

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

قالت المحامية والنائبة عن حزب نداء تونس ابتسام الجبابلي، إنّها نجحت والمجموعة التي زارت معها إلى ليبيا مؤخرا، في استرجاع 14 طفلًا، كما أنّها نسّقت مع السلطات الليبية لاسترجاع 37 طفًلا آخرين يقبعون في السجون الليبية.

وأكدت الجبابلي في تصريحات لــ”إرم نيوز”، أنّ زيارتها حققت أهدافها عبر الإطلاع على حالة الأطفال التونسيين المتواجدين ببعض السجون الليبية والتعرف على أوضاعهم، مشيرة إلى أنها اكتشفت وجود 22 طفلًا في سجن معيتيقية بالعاصمة الليبية طرابلس، 7 أطفال يتامى الوالدين، في مقر فرع الهلال الأحمر الليبي بمصراتة، وكذلك 15 طفلًا مع أمهاتهم في سجن مصراتة، تتراوح أعمارهم بين 15 يومًا و13 سنة.

وأوضحت الجبابلي، أنّ العدد الكلي للأطفال بلغ 51 طفلًا بعد معركة سرت، تم استرجاع بعض العائلات لأطفالها، وبقي إلى حد الآن 37 طفلًا، مشيرة إلى أنّ وضعيتهم الإنسانية صعبة جدًا.

وكان رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج محمد إقبال بن رجب، دعا إلى التدخل العاجل للسلطات التونسية لإنقاذ أطفال تونسيين في السجون الليبية، مؤكدًا أنه وجّه رسالة إلى وزارة المرأة والأسرة والطفولة، قصد التدخل في هذا لكنها لم تحرك ساكنًا.