إسرائيل تضع مروان البرغوثي في العزل الانفرادي بعد قيادته إضراب الأسرى

المصدر: معتصم محسن - إرم نيوز

قررت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقل الأسرى المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي، إلى سجون عزل بعيدة عن باقي الأسرى، في أولى خطواتها القمعية بحق الأسرى المضربين عن الطعام.

وأبلغت سلطات الاحتلال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أنها لن تسمح له ولا لمحامين آخرين بزيارة البرغوثي القابع في معتقل “الجلمة”، استناداً إلى موقفها الرسمي، المتمثل بمنع الزيارات لأي أسير معزول مضرب عن الطعام.

جاء هذا الرد بعدما تقدم المحامي بولس، مساء أمس، بطلب زيارة للأسير مروان البرغوثي وناصر عويس، بعدما جرى نقلهما من سجن “هداريم”، إلى معتقل “الجلمة”.

وأوضحت إدارة سجون الاحتلال للمحامي بولس، أن السماح له بزيارة الأسير مروان البرغوثي لكونه نزيلاً انتقالياً في سجن “الجلمة” يمكن في حالة واحدة، وهي إذا كان ينتظر جلسة محكمة في صباح الغد أو جلسة تمديد توقيف.

وعلقت فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي، في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، بهذا الشأن قائلة: “زوجي قرر قيادة إضراب الحرية والكرامة بعد دراسة جيدة، فقد خاض أبوالقسام خلال حياته النضالية عدة إضرابات وهو يمتلك الخبرة والدراية والتجربة الكبيرة في مثل تلك القرارات”.

وأضافت: “ثقتنا في خطوته هذه ومن معه من الأسرى كبيرة، وثقتنا في انتصارهم والوصول إلى ما يريدون أيضًا كبيرة، فهم يعلمون أنهم يتجهون نحو معركة لن يخرجوا منها إلا منصورين”.

ووجهت زوجة البرغوثي نداء للشعب الفلسطيني للاصطفاف خلف هذا الإضراب ومساندة الأسرى في معركتهم، “فانتصار الأسرى يعني انتصار الشعب كافة على ظلم الاحتلال”.

ونقلت فدوى لـ “إرم نيوز” رسالة من زوجها قال فيها: “ما وهنت في زنزانتي وما صغرت أكتافي وبقيت أحمل هم النضال الفلسطيني وهم الشعب الفلسطيني وسأظل ومن داخل زنزانتي موفيًا بوعدي في أن أصنع حياة وكرامة للشعب الفلسطيني”.