شاهد بالفيديو.. ملك الأردن يطلق الرصاص الحي في تمرين عسكري

المصدر: عمان - إرم نيوز

أظهر فيديو نشرته صفحة الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يطلق الرصاص الحي خلال مشاركته بتمرين عسكري.

ولم تشر الصفحة إلى زمان ومكان التمرين، مكتفية بالإشارة إلى أنه جرى أخيرًا.

والملك عبدالله الثاني خريج أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية الملكية في بريطانيا، وتولى القيادة الكاملة للقوات الخاصة الأردنية، ورفّع لرتبة لواء في عام 1993، حين كان أميرًا.

وبعد توليه الحكم وفق سلطاته الدستورية، أصبح الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويحمل الآن رتبة مشير في الجيش الأردني وسلاح الجو الملكي الأردني.