لقاء روسي إيراني تركي لبحث الأزمة السورية قبيل مشاورات أستانة

المصدر: موسكو - ارم نيوز

فيما تستعد طهران لاستقبال وفدي روسيا وتركيا، اليوم الثلاثاء، لبحث بعض جوانب التسوية السورية على مستوى الخبراء، أعلنت مصادر في كازاخستان عن استعدادها لاستقبال وفود عربية وأجنبية، للمشاركة في مشاورات الأستانة التي ستجري في 3 و4 أيار/ مايو المقبل.

ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية الإخبارية، عن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، قوله إنه “من المهم مبدئيًا بالنسبة لكازاخستان توسيع دائرة المراقبين، وهو ما نعمل عليه مع روسيا وتركيا وإيران، لكي يكون بإمكان الدول المعنية كافة تعزيز نظام وقف إطلاق النار ومراقبة مشاورات الأستانة”.

وكشف المسؤول الكازخستاني عن أن بلاده “طرحت على الدول الضامنة خاصة على روسيا، مسألة إمكانية مشاركة دول عربية مثل السعودية وقطر في مراقبة مشاورات الأستانة”.

وكانت مصر طلبت أكثر من مرة المشاركة في مشاورات الأستانة، وهو ما لم يتحقق رغم إشارة موسكو عبر القنوات الدبلوماسية إلى إمكانية ذلك، فيما سبق وشارك الأردن في الجولتين السابقتين.

ومن المقرر أن تبدأ مشاورات طهران اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.

وكانت موسكو أعربت عن أسفها تجاه امتناع المعارضة السورية المسلحة، عن المشاركة في الجولة السابقة من مشاورات الأستانة.

في هذا الصدد، شدد نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف على “أهمية مشاركة المعارضة في مشاورات أستانة”، منوهًا إلى أن “الدعوة مفتوحة للمعارضة للمشاركة بالمشاورات”.

وفي الوقت الذي أعرب فيه جاتيلوف عن “ترحيب بلاده بهذ المشاركة”، نفي “وجود خطط لعقد لقاء بين العسكريين الروس وممثلي المعارضة في أنقرة”.