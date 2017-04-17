البحرية الموريتانية: محاولة تهريب طن ونصف من المخدرات بين المغرب والسنغال

المصدر: المختار محمد يحيى – إرم نيوز

كشفت قوات البحرية الموريتانية عن تنفيذها عملية أمنية استهدفت زورقًا مشبوهًا، اليوم الإثنين، وعثرت على كمية كبيرة من المخدرات فيه، مما أدى إلى اعتقال من كانوا على متن الزورق.

وبحسب بيان للبحرية الموريتانية فإن الزورق يحمل التسلسل SL 3494، الذي تستقله مجموعة من المهربين مكونة من 7 أشخاص وبحوزتهم حمولة من المخدرات قدّرتها قوات البحرية بطن ونصف، بدون أن تحدد نوع المخدرات المضبوطة.

في حين كشفت مصادر أمنية موريتانية أن باخرة مغربية فرغت حمولتها من المخدرات في الزورق الذي جري توقفيه اليوم الإثنين، وعلى متنه طن ونصف من المخدرات.

وأشار المصدر إلى أن الباخرة قامت بتفريغ حمولتها من المخدرات في الزورق قبل أن تلوذ بالفرار، حيث تمكنت البحرية الموريتانية بعد ذلك من توقيف الزورق، واقتياده إلى ميناء نواكشوط.

وأكد المصدر أن ركاب الزورق الأجانب المعتقلين على متنه هم 4 سنغاليين ومغربي، وموريتانيان اثنان.

وقالت قوات البحرية إنه تم اقتياد القارب بحمولته وطاقمه إلى ميناء نواكشوط المستقل تمهيدًا لتسليمه إلى الجهات المختصة.

وأكد البيان أن العملية الأمنية التي قامت بها فرقة من البحرية تمت بإسناد جوي من طائرة تابعة لسلاح الجو الموريتاني.

وأشارت البحرية في بيانها إلى أن العملية التي قامت بها صباح اليوم تدخل في إطار مهمة مراقبة المياه الإقليمية ومحاربة القرصنة والتهريب.