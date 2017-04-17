في عيون سوريتين نازحتين.. تفجير الحافلات نهاية مأساوية لاتفاق مأساوي‎

المصدر: دمشق – إرم نيوز

عانت أم سورية شيعية اسمها نهى وأخرى سنية تدعى سميرة الحصار قرابة عامين في خضم الحرب الأهلية، إلى أن انتهى أخيرا في مطلع الأسبوع الحصار الخانق بموجب اتفاق للإجلاء.. لكن محنتهما لم تنته.

وفيما كانت السوريتان تنتظران في نقطتي انتقال تفصل بينهما أميال خارج حلب استهدف تفجير قافلة حافلات كانت نهى فيها مما أسفر عن سقوط أكثر من 120 قتيلا بينهم عشرات الأطفال. وبعد أن نقلت سيارات الإسعاف المصابين جاءت حافلات جديدة ووصلت القافلتان أخيرا إلى وجهتيهما وإحداها في أراض تحت سيطرة الحكومة والأخرى في منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وقبل ساعات من الهجوم الذي وقع يوم السبت تحدثت سميرة ونهى، عما تركتاه وراءهما وعن أسرتيهما اللتين تفرقتا واحتمال ألا تعودا إلى ديارهما أبدا.

ولم يسمح لوكالة رويترز التي نشرت تقريرها اليوم الإثنين، باجتياز الأمن لمحاولة البحث عن نهى بعد الانفجار كما فقدت الاتصال بسميرة بعد الحديث معها عبر هاتف نازح آخر. وقالت نهى التي تبلغ من العمر 45 عاما طالبة الاكتفاء بذكر اسمها الأول “لقد خسرنا كل شيء.. ولا أعرف ما إذا كان بإمكاننا العودة”.

وغادرت نهى الفوعة، إحدى القريتين الشيعيتين اللتين يحاصرهما مقاتلو المعارضة بمحافظة إدلب، مع أصغر طفلين من بين أبنائها وخمسة آلاف شخص آخرين، بموجب اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

وفي المقابل سُمح لألفين من السكان السنة ومقاتلي المعارضة في بلدة مضايا، مسقط رأس سميرة، التي تحاصرها الحكومة قرب دمشق بالخروج الآمن ونقلوا في حافلات إلى محافظة إدلب، وهي معقل للمعارضة، عبر حلب.

وخرج آلاف السوريين من مناطق محاصرة في الشهور القليلة الماضية بموجب اتفاقات بين الحكومة والمعارضة التي تحارب منذ ست سنوات للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وأثرت الاتفاقات في الأغلب على سنة يعيشون في مناطق تسيطر عليها المعارضة وتحاصرها القوات الحكومية وحلفاؤها. وتصف دمشق الاتفاقات بأنها اتفاقات مصالحة وتقول إنها تسمح بعودة الخدمات في البلدات المدمرة.

ويقول مقاتلو معارضة، إن الاتفاقات تصل إلى حد النزوح القسري لمعارضي الأسد عن المراكز الحضرية الرئيسية في غرب البلاد، وتنذر بإحداث تغيير سكاني لأن معظم المعارضين ومعظم سكان سوريا من السنة.

ولكن الأسد، الذي ينتمي للأقلية العلوية الشيعية، تفاوض بشأن الاتفاقات من موقف القوة بسبب دعم روسيا وحلفائه الشيعة في المنطقة له عسكريا.

وقالت سميرة البالغة من العمر 55 عاما، والتي انتقلت مع أبنائها الذكور الخمسة البالغين إنه لم يكن أمامهم من خيار وإنهم اضطروا للمغادرة بسبب الخوف.

وكانت سميرة تخشى أن يُعتقل أبناؤها أو يجبرون على الانضمام إلى الجيش السوري والقتال بمجرد دخول القوات الحكومية البلدة.

ومثل نهى شعرت سميرة بالارتياح لفرارها من حصار خانق تسبب في انتشار الجوع، بل والمجاعة في حالة مضايا، لكنها تركت كل شيء وراءها بما في ذلك أسرتها.

وقالت سميرة إنها كانت تملك ثلاثة منازل ومزرعة وثلاثة متاجر في مضايا، لكنها الآن لا تملك ليرة سورية واحدة.

وأضافت أن ابنتها الحامل في طفلها الثالث بقيت في مضايا، لأن زوجها تعهد بالبقاء في البلدة حتى الموت.

ولا تعرف سميرة شيئا عن زوجها منذ أن اعتقلته السلطات السورية قبل قرابة أربع سنوات.

لا مكان للعيش

قالت سميرة، إنها ستحاول الهجرة بعد أن خسرت كل شيء ومع عدم وجود مكان للعيش فيه في إدلب سوى المخيمات. وسوف تحاول بذلك الانضمام لخمسة ملايين سوري تركوا البلاد منذ اندلاع الحرب في 2011 فيما نزح أكثر من ستة ملايين.

وقالت إنها لا تريد أن تكون في إدلب التي لا تعرف فيها أحدا وإنها لا تعلم أيضا متى وأين ستقصف الطائرات، في إشارة لقصف مكثف من مقاتلات روسية وسورية على مناطق في إدلب خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة بما في ذلك هجوم وقع مؤخرا بغاز سام.

وأضافت أن ما تخطط له هو محاولة الوصول لتركيا لمغادرة سوريا للأبد.

وكانت نهى أيضا متجهة صوب المجهول. وقالت “حبذا لو أعطونا مكانا يليق بنا وأن يمنحونا الأمان. والأمان فقط، حتى لا نستيقظ على صوت صاروخ ويصاب أطفالنا بالرعب”

وبقي ابنها وابنتها البالغان في الفوعة، لكنهما يأملان في المغادرة في المرحلة المقبلة من اتفاق الإجلاء. وقتل زوج نهى لكنها لم تقل كيف حدث ذلك.

وقالت المرأتان إنهما ما كان لهما أن يغادرا بلدتيهما على الإطلاق لولا الحصار الخانق، الذي أدى لنقص حاد في الغذاء والدواء والتغير التدريجي في السيطرة في كل منطقة.

اتفاق الإجلاء

ودخلت قوات الحكومة إلى مضايا يوم الجمعة. ومن المقرر أن يغادر مقاتلو المعارضة الزبداني المجاورة في إطار اتفاق الإجلاء. وفي الفوعة وكفريا تم إجلاء مئات من المقاتلين الموالين للحكومة وسيمهد الاتفاق الطريق أمام مقاتلي المعارضة للسيطرة على البلدتين.

وساعدت روسيا وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية الأسد في أن تكون له اليد العليا ضد مقاتلي المعارضة في غرب البلاد في الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة. ويسيطر الأسد الآن على كل المدن السورية الأكبر من حيث عدد السكان على الرغم من تحقيق المعارضة مكاسب في بعض المناطق.

ولكن مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للحرب التي قتلت مئات الآلاف، لا يرى النازحون أملا في عودة قريبة لمنازلهم.