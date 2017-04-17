تعيين سفيرة بجمهورية “ساوتومي وبرنسيب” يثير السخرية في ليبيا

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

أثار تسريب قائمة تعيينات سفراء في دول عربية وأجنبية صادرة عن المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج سخرية ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانصب اهتمام الناشطين على تعيين نجاة المبروك الفرجاني سفيرة لليبيا لأول مرة في دولة ساوتومي وبرنسيب، وهي عبارة عن جزيرة تقع قبالة قارة أفريقيا في المحيط الأطلسي.

وقال طارق علي في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك “لأول مرة في تاريخ ليبيا، حكومة السراج تعين سفيرًا لها في جزيرة ساوتومى و برنسيب الموضحة على الخريطة وعدد سكانها 192 ألف نسمة، يعني تقدر تقول أقل من عدد سكان تاجوراء، والشعب ميت من الجوع و معاش أقل موظف في السفارة 8 آلاف دولار يعني 68 ألف دينار ليبي معاشه السنوي”.

وشاركت عائشة التاجوري منشوراً على صفحتها قالت فيه ” تبلغ مساحة جزيرة (ساوتومي و برنسيب) حوالي 859 كم وعدد سكانها 206 آلاف نسمة، ومع هذا يتم تعيين سفيرة بها، ونساء في ليبيا يفترشن الأرض من أجل الحصول على 300 دينار من حقهم ومن مرتباتهم التى تم تقليصها من أجل فيلق السفراء والملحقين الذي يمتصون خزينة الدولة من العملة الصعبة ، بالله عليكم هذه الجزيرة شنو ثقلها السياسي عشان يفتحوا بها سفارة ، الشعب ليش ساكت ودخل مرحلة (البلادة والبرادة).. أطلعوا عليهم؟”.