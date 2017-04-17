مع بدء الإضراب في سجون الاحتلال.. البرغوثي: أغلالنا ستتحطم قبل تحطمنا

المصدر: واشنطن_إرم نيوز

في رسالة تحدٍ جديدة للاحتلال الإسرائيلي أكد الأسير والناشط الفلسطيني البارز مروان البرغوثي، أن أغلال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ستتحطم قبل تحطمهم هم.

وقال البرغوثي، في مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الاثنين، إن أكثر من 1000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بدأوا اليوم إضرابًا عن الطعام بهدف إيصال رسالة للعالم حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأشار البرغوثي الذي يعد أحد قادة الانتفاضة الفلسطينية في التسعينات، والذي حكم عليه العام 2004 بخمسة أحكام بالسجن المؤبد بزعم ارتكابه جرائم قتل، إلى أن الإضراب عن الطعام يهدف أيضًا إلى تحسين ظروف السجناء ووقف إجراءات القمع الإسرائيلية.

وأضاف “أن غطرسة الاحتلال والظلم وداعميهم وحلفاءهم لا يزالون يصمون آذانهم عن حقيقة بسيطة واحدة وهي أن الأغلال التي تقيدنا ستتحطم قبل تحطمنا نحن لأن الطبيعة البشرية دومًا تقاتل وتناضل من أجل الحرية مهما كان الثمن”.

وأكد أنه تعرض لانتهاكات حقوق إنسان واسعة وإجراءات قمع وسوء معاملة خلال فترة سجنه في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه والأسرى الفلسطينيين الآخرين “ليس لديهم أي خيار سوى مقاومة تلك الانتهاكات عن طريق الإضراب عن الطعام”.

وبحسب إحصاءات رسمية فإن نحو 200 سجين وأسير فلسطيني توفوا منذ العام 1967 داخل سجون إسرائيل بسبب إجراءات التعذيب والقمع.