قرع الأواني .. وسيلة احتجاج على نتيجة الاستفتاء في تركيا (فيديوإرم)

المصدر: إرم - أبوظبي

ما أن أعلن في تركيا عن فوز التعديلات الدستورية التي ستمنح أردوغان صلاحيات غير مسبوقة حتى صدحت أصوات قرع الأواني من الشرفات في كبريات المدن التركية تعبيرا عن رفض نتائج الاستفتاء.

أصوات دق الأواني أراد من خلالها المحتجون مناهضة تعديلات أقرت دون موافقتهم بأصوات انتخابية لم تتجاوز الواحد والخمسين في المائة وهي نسبة حسب المراقبين تعكس انقساما حادا داخل الساحة السياسية التركية وتحرم الدستور الجديد من صفة الإجماع .

قرع الأواني الذي يعد عادة تركية قديمة في التعبيرعن الاحتجاج والرفض صدر هذه المرة بشكل متزامن وعفوي من طرف غالبية سكان المدن الكبرى خاصة اسطنبول كما لم يقتصر سماعه من شرفات المنازل بل إن مسيرات راجلة نظمها مناهضو التعديلات الدستورية وجابت العديد من الشوارع الرئيسة حمل المشاركون فيها أواني وبدؤوا في قرعها كي يصل صوتهم قويا ومؤثرا على الأقل من خلال الأواني بعد عجزهم عن إيصاله عبر صناديق الاقتراع.