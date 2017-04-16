الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة رئيسة في محافظة حماة‎

المصدر: حماة – إرم نيوز

قال مقاتلون من المعارضة وسكان، إن الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدة صوران قرب مدينة حماة في المنطقة الوسطى من غرب سوريا اليوم الأحد، بهجوم مدعوم بضربات جوية روسية مكثفة.

وانسحب معظم مقاتلي المعارضة من البلدة، بعد أن اقتحمتها القوات السورية عقب عشرات الضربات التي شنّتها طائرات يعتقد أنها روسية، واستهدفت الضربات أيضًا بلدات أخرى في المنطقة شملت اللطامنة وكفر زيتا.

وقال مقاتل من المعارضة طلب عدم نشر اسمه، وهو عضو في جماعة جيش العزة، التي لها وجود قوي في محافظة حماة: “كان هناك قصف هستيري استهدف البلدة والمنطقة كلها، وخاض مقاتلو المعارضة معارك شرسًة حتى اضطُروا للانسحاب”.

ويقول مقاتلو المعارضة، إن الجيش السوري كان يلقى مساندًة من مقاتلين شيعة مدعومين من إيران يقدمون الدعم لقوات الحكومة المنهكة.