في يوم تقديم العثماني لبرنامج الحكومة المغربية الجديدة.. بنكيران يسافر لأداء العمرة

المصدر: عبد اللطيف الصلحي- إرم نيوز

في الوقت الذي تتجه أنظار المغاربة لمعرفة البرنامج الحكومي الذي سيقدّمه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في البرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، لأجل المصادقة عليه، اختار سلفه عبد الإله بنكيران، التوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة برفقة زوجته.

وكشفت مصادر قريبة من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لـ “إرم نيوز” أن بنكيران سيتوجه يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة مع زوجته نبيلة بنكيران.

وكان بنكيران قد قدم استقالته من عضوية مجلس النواب الأسبوع الماضي، وهو ما فُهم من قبل المراقبين على أنه نوع من الاحتجاج على إعفائه من رئاسة الحكومة، وقبول خلفه سعد الدّين العثماني إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في التشكيلة الحكومية.

يذكر أن عبد الإله بنكيران، أكد أمام مناصريه في الرباط، أنه لن يتدخل في شؤون حكومة سعد الدّين العثماني، بل سيمنحها الدعم والإرشاد لا أقل ولا أكثر.