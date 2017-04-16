إصابة 3 صوماليين إثر سقوط قذائف على مقديشو

المصدر: مقديشو- إرم نيوز

أصيب 3 مدنيين بجروح جراء سقوط قذائف هاون على حي ودجر، غرب مقديشو، اليوم الأحد، بحسب مصدر حكومي.

وقال أحمد عبدلي رئيس حي ودجر في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن “عددًا من قذائف الهاون سقطت على أحياء سكنية في الحي، ما أدى لإصابة 3 مدنيين بجروح تم نقلهم إلى المستشفى”.

وأضاف أحمد أن “السلطات الأمنية تمكنت من قتل أحد المسلحين الذين أطلقوا القذائف، فيما تحاصر منزلًا كان يختبئ به مسلح آخر يحتجز نساء وأطفالًا بداخله”.

ومنتصف مارس/ آذار الماضي، أطلق مسلحون كانوا يستقلون سيارة، قذائف الهاون على أحياء من العاصمة ما تسبب بمقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين بجروح.