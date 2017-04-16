المرصد: ارتفاع قتلى تفجير حافلات الفوعة وكفريا إلى 126

المصدر: وكالات - إرم نيوز

ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس السبت حافلات غرب حلب كانت تقل الآلاف من سكان بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في محافظة إدلب بعد إجلائهم، إلى 126 قتيلًا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن: “ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري في منطقة الراشدين غرب حلب إلى 126 قتيلًا، بينهم 109 من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا و68 طفلًا”، الذين تم إجلاؤهم الجمعة الماضية.

وكان المرصد أعلن في وقت سابق عن حصيلة من 112 قتيلًا، مؤكدًا أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة سقوط مئات الجرحى.

وفي سياق متصل، أكدت الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الأحد، أن باريس “تدين بشدة” التفجير الذي استهدف الحافلات، معتبرة مهاجمة المدنيين “غير مقبولة”.

وأضاف البيان أن “فرنسا تدين بشدة الاعتداء الذي قتل عشرات المدنيين بينهم الكثير من الأطفال، السبت 15 نيسان/ أبريل في منطقة الراشدين بسوريا”.

وتابع أن “الهجمات على المدنيين غير مقبولة أيًا كان منفذها. ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم قضائيًا”.