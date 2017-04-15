الأمن الفلسطيني يقبض على جاسوسين إسرائيليين ويعيدهما لجيش الاحتلال

المصدر: رام الله- إرم نيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن الفلسطينية احتجزت، السبت، عنصرين في وحدة “الدفدوفان (المُستعربون)” التابعة له، بعد كشف أمرهما وهما مسلحان داخل مركبة في مدنية نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إنه تسلم الجنديين من سجن “الجنيد” الفلسطيني في مدينة نابلس.

وبينما لم يصدر عن السلطة الفلسطينية أي تعليق حول الأمر حتى مساء السبت، لم يوضح بيان الجيش الإسرائيلي المهمة التي كان العنصران ينفذانها.

وذكر ضابط كبير في الجيش لموقع “0404” الإسرائيلي، أن “ما حصل في نابلس من اكتشاف الجنديين، هو اخفاق وفشل كبير وخطير، رغم تسليمهم فوراً للجيش”.

ولفت إلى أن مدينة نابلس معروفة بأنها تضم عددا كبير من حركة “حماس”، مشيرا إلى أنه “كان من ممكن أن يتم خطفهما”.

ونفذت وحدة “الدفدوفان” الخاصة عدداً من الاغتيالات لقياديين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفراد هذه الوحدة يتنكرون بملابس مدنية، كي يتسنى لهم تنفيد عمليات خاصة من اعتقالات أو اغتيالات في المناطق الفلسطينية، وهم غالباً يتمتعون بملامح شرقية.