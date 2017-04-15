انتهاء عمليات إخلاء البلدات الأربع في حلب

انتهت، مساء السبت، عمليات إخلاء 4 مناطق في سوريا، في إطار اتفاق بين المعارضة والنظام.

وأفادت مصادر في المعارضة، بأن الحافلات التي تقل سكان بلدتي مضايا والزبداني غربي العاصمة دمشق (يحاصرهما النظام)، وصلت إلى مناطق سيطرة المعارضة بريف حلب الغربي، بينما وصلت الباصات التي تقل سكان كفريا والفوعة في إدلب (شمال / تحاصرهما المعارضة) إلى مناطق سيطرة النظام.

وفجر السبت وصلت قافلة تحمل 5000 شخص من الفوعة وكفريا، حي الراشدين صباح اليوم، وكما وصلت أخرى تحمل 2350 شخصا من بلدة مضايا ومدينة الزبداني غربي دمشق (محاصرتين من قبل النظام السوري)، حي الراموسة الخاضع لسيطرة النظام السوري.

يأتي ذلك ضمن اتفاق إخلاء المدن والبلدات الأربعة المذكورة التي تم التوصل إليها في 30 مارس/آذار الماضي بين النظام والمعارضة.

وكان تفجير سيارة مفخخة استهدف، السبت، قافلة للخارجين من بلدتي كفريا والفوعة، الموالتين للنظام السوري، والمحاصرتين من قبل المعارضة، بريف إدلب شمالي البلاد؛ أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وجرح 55 آخرين.