عقيلة صالح: مجلس النواب السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا

المصدر: خالد أبو الخير- إرم نيوز

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: إن المليشيات التي كانت تسيطر على النفط أدت إلى خسارة ليبيا لأكثر من 100 مليار دولار.

وأضاف صالح في حوار مع قناة ” أون تي في” بث مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الليبي تدخل لطرد هذه الجماعات من حقول النفط، وسلم المنشآت النفطية لمؤسسة النفط الليبية الموحدة، وكان دخل هذا النفط يذهب إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

وتابع: “لكن الجماعات المسلحة التي للأسف تدعمها حكومة فايز السراج، لم يرضها ما حصل وتريد السيطرة على حقول النفط، حتى تستفيد من ثروة ليبيا في دعم الجماعات الإرهابية داخل ليبيا وخارجها وتسيطر على ثروة الليبيين، مما أدى إلى أن تقوم قيادات من الإرهابيين المعروفين بالصوت والصورة من اتباع القاعدة وداعش وغيرها، بمهاجمة حقول النفط، وتمكنوا من احتلال هذه الحقول لفترة بسيطة جدًّا، ثم تدخل الجيش الوطني وطردهم من هذه الحقول، وإخراجهم منها بقوة السلاح”.

وأوضح صالح أن البرلمان الليبي اتخذ قرار تعليق الحوار وليس إلغاءه، استنادًا الى ذلك، واحتجاجًا على أن الأطراف التي من المفترض أن يكون الحوار معها كانت دائمة وعلى رأسها حكومة ما يسمى الوفاق، إلى جانب هذه الجماعات.

ولفت إلى أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، تقدم بحكومة رفضت مرتين، وبحسب القانون إذا رفضت الحكومة مرتين لا يجوز لها العودة مرة أخرى، كما أن المحاكم الليبية أصدرت أحكامًا قاطعة ونهائية بعدم شرعية المجلس الرئاسى وبطلان كل قرارات الحكومة، فلا شرعية لها، مردفًا: “نحن نعتب على جامعة الدول العربية لتمكين حكومة لم تنل الثقة أو تؤدي اليمين، والسلطة الشرعية الوحيدة المعترف بها من قبل الشعب الليبي هي مجلس النواب”.