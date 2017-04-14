الرئيس الموريتاني يحدد نهاية الصيف موعدًا للاستفتاء على تعديل الدستور

المصدر: المختار محمد يحيى- إرم نيوز

كشف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، عن عزمه إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور خلال أشهر، مضيفًا أن ذلك قد يكون نهاية الصيف.

وتطرق الرئيس الموريتاني خلال مقابلة إذاعية أجرتها معه إذاعة فرنسا الدولية، اليوم الجمعة، لعدد من القضايا المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى علاقات بلاده بكل من فرنسا والمغرب.

وأكد ولد عبد العزيز أن مقترح التعديلات الدستورية هو نتيجة لمطلب الفاعلين السياسيين، قائلاً: “لست أنا من قرر وحسب، لقد أجرينا حوارًا بين الأغلبية الرئاسية وجزء كبير من المعارضة، وكانت تلك نتائجه”.

واعتبر أن إجراء الاستفتاء الشعبي هو احترام لنتائج الحوار، الذي أكد أنه كان شاملاً، بحيث شارك فيه 90 في المائة من الأطراف السياسية المختلفة.

وكان ولد عبد العزيز قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة نواكشوط أنه بعد رفض مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية سيقوم بإجراء استفتاء شعبي لم يحدد موعدًا له، مضيفًا أن المادة 38 من الدستور الموريتاني تتيح للرئيس استفتاء الشعب.