ارتفاع غير مسبوق بضحايا غارات التحالف الدولي في العراق وسوريا

المصدر: وكالات - إرم نيوز

ارتفع عدد الضحايا المدنيين لقصف التحالف الدولي في العراق وسوريا، بشكل غير مسبوق في الأشهر الثلاثة الماضية.

وذكرت منظمة “إير وورز” المختصة بمتابعة الحرب الجوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا وليبيا، أن شهر مارس/ آذار الماضي، شهد إلقاء التحالف الدولي أكبر عدد من القنابل ضد تنظيم داعش.

وأضافت المنظمة في بيان أن “ما ألقاه التحالف من قنابل، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، يمثل زيادة قدرها 59% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لإحصاءات رسمية معلنة”.

ولفتت المنظمة إلى أن الغارات الجوية للتحالف في مارس/ آذار، ربما تسببت بمقتل 1782 إلى 3471 مدنيًا غير مسلح، في العراق وسوريا، مقارنة بسقوط ما بين 165و292 مدنيًا جراء الغارات الروسية في سوريا في الشهر نفسه، وفقًا لـ”الأناضول”.

إلا أن “إير وورز” شددت على أن الإحصاءات المتعلقة بالعمليات الروسية يصعب التحقق منها.