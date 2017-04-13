ملك المغرب يصل أمريكا على متن طائرة سعودية (صور)

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

وصل قبل بضع ساعات العاهل المغربي محمد السادس، إلى مطار ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، على متن طائرة تابعة للخطوط السعودية، قادمًا من كوبا حيث كان يقضي إجازة مع عائلته.

وكان في استقبال العاهل المغربي، أعضاء البعثة الدبلوماسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسهم القنصل العام المغربي بمدينة نيويورك الأمريكية، محمد بن عبدالجليل، وعمر هلال سفير المغرب بالأمم المتحدة.

وكتب المدير العام للطيران والمطار الدولي في ميامي إميليو كونزاليس، على “تويتر”: “ترحيب بالملك محمد السادس وأسرته في المطار الدولي لميامي، على متن الطائرة الجميلة للعربية السعودية B747SP”.

وذكر موقعا “عبر” و “صحراء زووم”، أن العاهل المغربي قطع عطلته ليلتقي بالرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إضافة إلى لقاءات مكثفة مع دبلوماسيين أمريكيين.

وأبرز القضايا المنتظر نقاشها، محاربة الإرهاب والتطرف، وموقف الولايات المتحدة من قضية الصحراء.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيناقش القرار الأممي الخاص بالصحراء أواخر هذا الشهر، ويتم حاليًا صياغة المسودة النهائية للقرار.

وشكلت زيارة الملك محمد السادس لكوبا حدثًا هامًا، على اعتبار أنها إحدى أبرز الدول التي تساند قضية البوليساريو، الذي ينازع المغرب على الصحراء الغربية.

وتدخل تحركات العاهل المغربي في إطار ما يسميه المراقبون بـ”الدبلوماسية الهادئة”.