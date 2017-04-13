السيسي يكلف الجيش المصري بترميم كنيستي “مارجرجس” و”المرقسية”

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

صادق وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول صدقي صبحي على تكليف الهيئة الهندسية بالجيش المصري بترميم كنيستي “مارجرجس” بمدينة طنطا في محافظة الغربية، و”المرقسية” بمحافظة الإسكندرية.

وجاء تكليف الجيش بترميم الكنيستين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن حالة الطوارئ في البلاد عقب التفجيرات التي ضربت عدة كنائس مصرية الأسبوع الجاري وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وزار الفريق صدقي صبحي عدداً من مصابي التفجيرات التي استهدفت الكنيستين ويخضعون حالياً لتلقي العلاج بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

وقدم الفريق صدقي وعدد من كبار قادة القوات المسلحة التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في ضحايا حادث تفجير كنيستي مارجرجس في طنطا والإسكندرية داخل مقر الكاتدرائية بالقاهرة.

وجاءت زيارة قيادات الجيش المصري لمقر الكاتدرائية بعد ساعات قليلة من زيارة الرئيس السيسي للبابا تواضروس وتقديم واجب العزاء.