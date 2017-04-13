الأسد: الهجوم الكيميائي على خان شيخون مفبرك 100%

المصدر: دمشق - إرم نيوز

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون شمال غرب البلاد “مفبرك” تماماً بهدف استخدامه كذريعة لتبرير الضربة الأمريكية على قاعدة جوية للجيش.

وأضاف الأسد، في أول مقابلة بعد الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون والضربة الأمريكية: “بالنسبة لنا الأمر مفبرك 100%،انطباعنا هو أن الغرب والولايات المتحدة بشكل رئيس متواطؤون مع الإرهابيين وقاموا بفبركة كل هذه القصة كي يكون لديهم ذريعة لشن الهجوم على قاعدة الشعيرات الجوية”.

واعتبر الأسد في المقابلة التي أجرتها معه وكالة “فرانس برس” الفرنسية، في دمشق، أن “واشنطن غير جادة في التوصل إلى حل سياسي في سوريا“.

وأكد الأسد أن القوة النارية للجيش السوري لم تتأثر بالضربة الأمريكية وأنه سيسمح بتحقيق حول خان شيخون شرط أن يكون “غير منحاز”، مشيراً في ذات الوقت إلى أن بلاده لا تملك أي أسلحة كيميائية.