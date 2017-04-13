قوات سوريا الديمقراطية: معركتنا ضد “داعش” دخلت مرحلة جديدة

المصدر: وكالات – إرم نيوز

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الخميس أنها دخلت مرحلة جديدة في القتال ضد تنظيم “داعش”، لكنها لم تبدأ بعد في مهاجمة مدينة الرقة معقل التنظيم الرئيس في سوريا.

وقالت القوات في بيان لها “إن المرحلة الرابعة من الحملة تهدف إلى تطهير الأرياف الواقعة شمال مدينة الرقة من مقاتلي “داعش”، دون ذكر موعد الهجوم النهائي على المدينة.

وأضاف البيان “نستهدف تحرير عشرات القرى الواقعة في وادي جلاب والريف الشمالي لمدينة الرقة، لتطهير ما تبقى من الريف الشمالي ووادي جلاب من “داعش” وإزالة آخر العقبات أمامنا للتمهيد لعملية تحرير المدينة.”

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة قد بدأت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي حملة متعددة المراحل لطرد “داعش” من الرقة.

وقال مسؤولون في وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل عنصرًا رئيسًا في قوات سوريا الديمقراطية الشهر الماضي إن الهجمات على الرقة ستبدأ فاتح أو منتصف شهر أبريل / نيسان الجاري.