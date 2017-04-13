القوات العراقية تستعيد أجزاء من حي التنك غرب الموصل‎

المصدر: وكالات - إرم نيوز

نجحت القوات العراقية، اليوم الخميس، في استعادة أجزاء من حي التنك في الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال) من قبضة تنظيم داعش المتشدد، حسبما أفاد مصدر أمني عراقي.

وقال النقيب سعيد كامل الألوسي في جهاز الرد السريع (تابع لوزارة الداخلية) ، إن “قوات جهاز مكافحة الإرهاب(تابعة للجيش) تخوض منذ أكثر من 13 ساعة (حتى ظهر اليوم) معارك شرسة للغاية ضد تنظيم داعش في حي التنك غربي الموصل والذي يعد واحدًا من أبرز معاقل التنظيم في الجانب الغربي للمدينة”.

وأشار إلى أن “القوات وبعد هذه المواجهات، فرضت سيطرتها على 7 أزقة في الحي”. وتابع، الألوسي، أن “مقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب قتلوا 15 مسلحاً وتمكنوا من أسر 3 آخرين، فضلاً عن تدمير سيارة مفخخة يقودها انتحاري حاول استهداف خط الصد الأول للقوات”.

وبين أن “جنديا برتبة نقيب سقط قتيلاً جراء المواجهات وأصيب 4 آخرون بجراح مختلفة”. وأضاف أن “سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة قلل من مستوى الطلعات الجوية لطيران التحالف الدولي على أهداف تنظيم داعش في محاور القتال بغربي الموصل”.

وتوقع استمرار المعارك وازدياد شراستها خلال الساعات القادمة، لاسيما مع اشتداد الخناق على المسلحين من الجهات كافة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن توغل قواتها في المدينة القديمة تجاه جامع النوري بالجانب الغربي لمدينة الموصل.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان مقتضب، ، إن “الشرطة الاتحادية (تابعة للداخلية) توغلت في المدينة القديمة وقتلت 13 إرهابيًا ودمرت 7 آليات مفخخة لتنظيم داعش في محور باب الجديد باتجاه جامع النوري غربي الموصل”.

وأضاف أن “الشرطة الاتحادية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة لتنظيم داعش شمال حي الطيران وشنت هجمات بالمدفعية استهدفت مقرات الإرهابيين شمال المدينة القديمة قرب الجسر الخامس”.

وبدأت القوات العراقية في 19 فبراير/شباط الماضي عمليات اقتحام الجانب الغربي لمدينة الموصل (المعقل الرئيس لتنظيم داعش)، ويقول عسكريون عراقيون، إن قواتهم تمكنت من تحرير نصف الأحياء والقرى من الجانب الغربي.