نواب ليبيون يطالبون ببحث جدوى البقاء في الجامعة العربية (صورة)

المصدر: صوفية الهمامي – إرم نيوز

وجه 10 نواب طلبًا خطيًا إلى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، لإدراج مناقشة جدوى استمرار ليبيا كعضو في جامعة الدول العربية، ضمن جدول أعمال البرلمان.

وبين النواب في طلبهم أن “السبب يعود إلى مشاركة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في القمة العربية الأخيرة”، التي عقدت الشهر الماضي في الأردن.

واعتبر النواب أن مشاركة السراج في القمة رغم أن حكومته لم تنل ثقة البرلمان، “مخالفة للمادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية، والذي ينص على احترام نظام الحكم القائم في أي دولة عضو ودعوة من يمثلها”.

وكانت السفارة الليبية في عمان، اعترضت قبيل انعقاد القمة على التمثيل “غير الشرعي”، بحسب وصفها، مؤكدة أن “حكومة الوفاق المقترحة لم تحظ بثقة البرلمان، وهي غير دستورية ولا تمثل السفارة ولا الليبيين”.