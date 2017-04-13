مجموعة ملثمة تتوعد بقنص رؤوس الإخوان في طرابلس

المصدر: صوفية الهمامي – إرم نيوز

توعدت مجموعة تطلق على نفسها اسم “شباب العاصمة” بتصفية قادة الإخوان المسلمين والجماعات المسلحة في طرابلس.

وظهر عدد من الأشخاص الملثمين في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، أمس الأربعاء، أعلنوا خلاله إطلاق ما سموه “عملية قناص طرابلس”، موضحين أنهم سيعملون من خلالها على “قنص رؤوس الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة وأتباعهم الذين عاثوا في الأرض فسادًا” على حد قولهم.

ولوحظ في الفيديو الارتباك خلال قراءة البيان، والثناء على الجيش الليبي، وتكرار اسم المشير خليفة حفتر أكثر من مرة.

وتعليقًا على الفيديو، قال الخبير الأمني محمد الورفلي، لـ”إرم نيوز، إنه “حسب تقديرنا هؤلاء الشباب من السلفيين المساندين لخليفة حفتر وهم من الجنوب وهذا واضح من اللهجة، وهو إيحاء للناس بأن السلفيين متواجدين بطرابلس ومع حفتر”.

وأضاف الورفلي أن “خروج هذا الفيديو في هذا الوقت هو لصرف نظر المتابعين لمعارك الجنوب، حيث خسر لواء بنائل المعركة، وانسحب، وقتل 6 من السلفيين التابعين لعملية الكرامة في منطقة سمنو”.