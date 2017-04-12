المعارضة السورية: موسكو كانت تعلم بالهجوم الكيماوي قبل وقوعه

المصدر: وكالات - إرم نيوز

اعتبرت المعارضة السورية، أمس الأربعاء، أن موسكو كانت على علم بالهجوم الكيماوي على “خان شيخون” قبل وقوعه، ولهذا السبب لا تريد أن يتم إجراء تحقيق في الحادث.

وقال أحمد رمضان، رئيس قسم الصحافة لدى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في تصريح صحفي إنه “كان هناك بعض الضباط الروس بالقاعدة الجوية التي أقلعت منها الطائرة لشن الهجوم الكيميائي على خان شيخون، لذا يتضح أن الروس علموا قبل الهجوم، ولذلك استخدموا حق النقض ضد قرار الأمم المتحدة الذي يطالب بالحصول على تفاصيل حول المهمات الجوية التي تنطلق من القاعدة العسكرية السورية”.

وأضاف رمضان أن “روسيا تواصل حماية حليفها بشار الأسد وبذلك فإن الروس يعرقلون كل ما يبذل من جهود في آستانة وجنيف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية”، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي أحدث استخدام للفيتو، اعترضت روسيا على مشروع قرار أيدته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يندد بالهجوم الذي وقع في بلدة “خان شيخون”، ويطالب النظام بالسماح بدخول محققين وتقديم معلومات عن خطط الطيران.

وأسفر الهجوم الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري، عن مقتل وإصابة المئات من بينهم نساء وأطفال.