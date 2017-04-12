إصابة 4 جنود ليبيين في قصف على قاعدة “براك الشاطئ”

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

جُرح 4 جنود في قصف جوي لقاعدة “براك الشاطئ” العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي مساء الأربعاء.

وقالت غرفة عمليات المنطقة الجنوبية إن “الغارة شنتها طائرات تدريب تابعة لكلية مصراته الجوية التي تتلقى أوامرها من وزارة دفاع حكومة الوفاق”.

وتوعدت غرفة العمليات، في بيان لها، بـ”رد قاس وفوري على كل من سولت له نفسه استهداف المواقع العسكرية”.

من جهة آخرى، قال الناطق باسم “اللواء 12” التابع للقيادة العامة للجيش محمد لافيرس، إن “قوات الجيش ما تزال تواصل حصارها لقاعدة تمنهنت من الناحية الشمالية، كما دخلت إلى مهبط القاعدة”.

وأكد لافيرس في تصريح عبر قناة “ليبيا” مساء الأربعاء، “تراجع قوات الجيش بطلب من أعيان المنطقة الجنوبية وذلك بسبب سقوط القذائف العشوائية التي تطلقها الجماعات المسلحة على المنطقة”، مؤكدًا “تواصل الضربات الجوية لمواقع المسلحين داخل القاعدة، والقبض على 13 تشاديًا واثنين من مالي كانوا يقاتلون مع القوة الثالثة”.