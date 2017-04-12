زعيم التحالف الشيعي يهاجم الأكراد بعد إنزال العلم العراقي من كركوك

المصدر: بغداد - إرم نيوز

هاجم زعيم التحالف الشيعي في العراق، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، قرار مجلس محافظة كركوك بإنزال العلم العراقي ورفع علم إقليم كردستان على المباني الحكومية، معتبراً هذه الخطوة غير مسؤولة ولا تخدم الحقوق الكردية.

وقال الحكيم في احتفال أقامه بمكتبه بمناسبة ولادة علي بن أبي طالب :”إن الخطوات غير المسؤولة لا تخدم الحقوق الكردية ولا تحمي اللحمة الوطنية ولنا ثقة بقيادات تتفهم ذلك”، مضيفاً أن الشعارات العدوانية المغرضة تعبّر عن قصر نظر سياسي”.

وأكد زعيم التحالف الشيعي أن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2018 ستكون حساسة ومصيرية، منوهاً إلى أنه يجب أن لا تكون قضايا العراق المصيرية مادة انتخابية بين المتسابقين، لافتًا إلى أن القادة الحقيقيين هم الذين يطرحون المشاريع الكبرى بغض النظر عن جماهيريها.

ودعا الحكيم في وقت سابق إلى إجراء الانتخابات النيابية والمحلية في وقت واحد، عازيًا السبب إلى ضغط النفقات، في حين جدد مطالبته بإنهاء إدارة مواقع الدولة بالوكالة للقضاء على شبكات الفساد.

وأضاف الحكيم :”ما زلنا على قناعتنا بأن الحفاظ على العراق لا يتم بدون تصفير المشاكل القائمة وإطلاق تسوية وطنية شاملة، وليس المهم التسميات وإنما المضمون”.

وفي سياق متصل، أعلن النائب الشيعي حبيب الطرفي، عن دعم البرلمان لرفع دعوى قضائية ضد محافظ كركوك نجم الدين كريم بشأن رفع علم كردستان فوق المحافظة، في حين طالب الكتل الكردية الرئيسة بإعلان موقفها من قضية رفع العلم.

وقال النائب حبيب الطرفي في تصريحات صحفية: إن الأحزاب الرئيسية الكردية مطالبة وبشكل فردي بإعلان موقفها الرسمي بشأن رفع العلم الكردي فوق المباني الرسمية في محافظة كركوك”.

وأضاف أنه في حال تبني تلك الأحزاب قرار المحافظ نجم الدين كريم سيكون للكتل السياسية الأخرى عدة خيارات لمنع تسلط طرف سياسي على محافظة بأكملها”.

وشدد الطرفي على أن خيار اللجوء إلى القضاء هو الحل الأخير لإنهاء الأزمة، مؤكدًا أن البرلمان سيدعم لجوء الحكومة إلى رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية.