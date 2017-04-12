انتشار القوة الأمنية المشتركة في حي “الطيري” بعد فرار بلال بدر

المصدر: بيروت - إرم نيوز

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بدء انتشار القوة المشتركة في حي “الطيري” معقل الزعيم الإسلامي المتشدد بلال بدر، بمواكبة من القيادة السياسية في منطقة صيدا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاجتماع الذي عقد في مركز الاتحادات الفلسطينية التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في صيدا خلص إلى اتفاق يفضي بسحب كافة المظاهر المسلحة لتأمين انتشار آمن للقوة المشتركة في حي الطيري”.

وأضافت أنه تم بعد الاجتماع تقسيم المجتمعين إلى 3 وفود إلى الحي لتأمين انتشار آمن للقوة المشاركة، وتعزيز الاتصالات والاستعدادات لإتمام الانتشار الكامل على الأرض.

يأتي ذلك في ظل رفض المتشدد بلال بدر وجماعته تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه والقاضي بانتشار القوة المشتركة في حي “الطيري”.

وشهد المخيم معارك متقطعة منذ الصباح قبل أن يسود هدوء حذر جنبات المخيم، في حين شوهدت سحب الدخان في سماء المنطقة جراء احتراق عدد من المنازل وسط استمرار نزوح الأهالي إلى خارج المخيم.