مسؤول بحكومة الوفاق يهاجم مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

ندد عضو لجنة الحوار السياسي رئيس المجلس الاقتصادي في حكومة الوفاق فضيل الأمين بتصريحات مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمّالي، التي وصف فيها العاصمة طرابلس بأنها “مستنقع للميليشيات الإرهابية”.

واتهم الأمين، الجمّالي بإطلاق تصريحات غير مسؤولة ومستفزة أكثر من مرة، كان آخرها إشارته لعاصمتنا الليبية بأنها “مستنقع”، وفق قوله.

وتساءل الأمين في منشور له على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم الاربعاء :”لا أدري أين درس أو تدرَّب السيد الجمالي في أساس الخطاب المسؤول والدبلوماسي، ولكن يبدو أن ذلك التدريب لم يساعده في اختيار كلماته وألفاظه عند التعامل مع عواصم الدول”.

وتابع: “وصف الجمالي لعاصمتنا طرابلس بأنها مستنقع يحتوي على جانبي قلة الأدب وقلة المسؤولية، الأمر الذي يجعله غير مؤهل وغير مرغوب فيه من جهتنا، ليكون نقطة الوصل ومبعوثا للجامعة العربية لليبيا”، معتبراً أن مجيء ذلك من شخص ينتمي لدولة شقيقة مثل تونس، هو أمر يسيئ لشقيقتنا تونس ويشوه الدبلوماسية التونسية.

واعتبر أن السيد الجمالي تجاوز الأدب والدبلوماسية والحدود المرسومة لعمله وأصبح “شخصية غير مرغوب بها” في ليبيا، والعلاقة الليبية التونسية علاقة تاريخية ووثيقة ولن تتأثر، وهذا السيد لا يمثل تونس الشقيقة ومواقفها المصانة تجاه ليبيا”.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي في حكومة الوفاق، أن ما صدر عن الجمّالي تطاول وشتم للعاصمة، بمثل هذا الوصف، وهو المناط به من قبل الجامعة العربية أن يساعد في حل النزاع والمساعدة، “و كل ذلك يجعلنا نطلب من الجامعة العربية الطلب منه بالاعتذار الرسمي والاستقالة من هذه المهمة”.

وخلص للقول: الجمالي يمثل الجامعة العربية وعلى الأمين السيد أبو الغيط أن يبحث له عن وظيفة أخرى في دولة أو مكتب آخر.