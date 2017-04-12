ليبيا.. خاطفو رئيس مصلحة الأحوال يساومونه على تسليم بيانات الشعب

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

كشفت مصادر في مصلحة الأحوال المدنية في طرابلس الليبية، أن خاطفي رئيس المصلحة خالد البيباص، ساوموه على تسليم ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وجميع بيانات الشعب الليبي.

واختطف البيباص، أمس الثلاثاء، من قبل مجموعة مسلحة تنتمي إلى كتيبة باب تاجوراء.

وتعرضت مصلحة الأحوال المدنية الى سلسلة من الاعتداءات والهجمات المسلحة، كان آخرها يوم 6 شباط / فبراير الماضي.

وقتل رئيس المصلحة الصديق النحايسي متأثرًا بجراحه، إثر إطلاق نار في هجوم على المصلحة يوم 10 اكتوبر 2016، وسبقه رئيسها الاسبق الدكتور محمد بوكر، الذي اغتيل لرفضه تسليم منظومة البيانات.

كما تعرض العشرات من موظفي المصلحة للاختطاف والقتل طيلة الأعوام القليلة الماضية.

وتتهم المصلحة مليشيات تتبع الإسلام السياسي بمحاولة السيطرة على الأحوال المدنية، بهدف تسجيل أسماء أشخاص غير ليبيين وإعطائهم أرقامًا وطنية وأوراقًا ثبوتية ولأغراض أخرى.