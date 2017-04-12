مقتدى الصدر يوضح: لهذا السبب طالبت الأسد بالتنحي

المصدر: بغداد – إرم نيوز

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد حفاظًا على سمعته، وحتى لا يكون مصيره كمصير الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وقال الصدر في بيان صدر عنه مساء الثلاثاء إن “استقالة الأسد من منصبه، إجراء مناسب لإنهاء معاناة الشعب السوري”، مضيفا أن “تنحي بشار الأسد من عدمه أمر راجع للشعب السوري المحب للسلام، إلا أنني أجد ذلك مناسبا لإنهاء معاناة الشعب السوري الذي ما يزال يعاني ظلم الاحتلال والإرهاب”.

وأوضح الزعيم الشيعي بقوله “طالبت بتنحية الأسد عن منصبه حفاظا على سمعته، حتى لا يكون مصيره كمصير الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وغيره”.

و وجه الصدر دعوة للأسد للتنحي عن السلطة السبت الماضي، بعد يوم واحد من القصف الصاروخي الأميركي، الذي استهدف قاعدة عسكرية سورية.

وقالت واشنطن إن تحركها جاء ردا على مقتل أكثر من 100 مدني، وإصابة أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية، شنته طائرات النظام، على بلدة خان شيخون بريف إدلب.