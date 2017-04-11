المعارض التونسي سليم الرياحي: النهضة وراء اتهامي بالفساد

المصدر: محمد رجب- إرم نيوز

اتهم رجل الأعمال التونسي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي حركة النهضة بأنها تقف وراء مؤامرة ضدّه بعد رفع قضية ضده بشبهة تبييض الأموال.

وقال سليم الرياحي، رئيس النادي الإفريقي، الثلاثاء، عقب مثولة أمام القطب القضائي المالي بعد أن رفعت لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي ضده قضية على خلفية شبهة تبييض الأموال منذ 2012، أنها “مؤامرة”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “إنها مؤامرة سياسية تقف وراءها حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي).”.

وأكد الرياحي أنّ ما يحصل له “نوع من الأساليب القديمة التي عهدناها خلال فترة النظام السابق”، موضحًا أنه “قدّم جميع الوثائق المؤيدة التي توضح بالدليل كيفية وصوله أمواله إلى تونس، إلى جانب طريقة صرفها”.

وأشار رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر إلى أنه طعن في تقرير الخبير الذي لم يستشره ولم يتواصل معه، مؤكدًا أنه “لا يخاف من هذه المؤامرة لأنه يثق في القضاء”.

وكان الرياحي ، من الموقّعين على “وثيقة قرطاج” لمساندة حكومة الوحدة الوطنية، لكنه انسحب أخيرًا وتحوّل إلى المعارضة.

وبعث مع عشرة أحزاب أخرى من بينها حزب حركة مشروع تونس لمحسن مرزوق، جبهة الإنقاذ والتقدم، وقال خلال حفل التأسيس: “إنّ حركة النهضة تستثمر في الفقر”، أما محسن مرزوق، فقال: “حزب نداء تونس اضمحلّ، ولم يعد حزبًا، وهو شبيه بمحطة باب عليوة (محطة للمسافرين في تونس العاصمة) “.