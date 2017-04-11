مناورات عبدالله 5.. تعاون عسكري مع السعودية يتزامن مع توتر حاد في العلاقات الأردنية الإيرانية (فيديو)

المصدر: إرم - أبوظبي

تجري وحدات عسكرية وأمنية سعودية وأخرى أردنية استعداداتها لبدء مناورات تمرين “عبدالله 5 ” وهي مناورات تهدف للتدريب على العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب ومعالجة الذخائر العمياء كالألغام والأجسام القابلة للانفجار التي يتركها الجيوش والمسلحون وراءهم في مواقع التجمع.

كما تهدف المناورات إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية لدى الجيشين السعودي والأردني.

هذه المناورات الروتينية في ظاهرها بين بلدين حليفين في كل الملفات الإقليمية، تبدو مهمة في توقيتها الذي يتزامن مع توتر حاد في العلاقات الأردنية الإيرانية وصل حد استدعاء الأردن للسفير الإيراني في عمان احتجاجا على هجوم غير مسبوق من الخارجية الإيرانية على الملك عبد الله الثاني.

المناورات تسلط الضوء على تعاون سعودي أردني متنامٍ في المجال العسكري والأمني ضد الإرهاب والذي يشهد نموا في ظل توجه البلدان العربية والإسلامية إلى خلق تكتلات عسكرية وأمنية مشتركة كالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.