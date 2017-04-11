“مجموعة السبع” تؤكد أنه لا حلول سياسية في سوريا بوجود الأسد

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أكد وزراء خارجية دول “مجموعة السبع” أنه لا حل ممكناً في سوريا طالما لا يزال الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت اليوم الثلاثاء.

وقال آيرولت، في تصريح صحافي، إن كل المشاركين في اجتماع “مجموعة السبع” واللقاء الموسع مع بضع دول عربية وتركيا شددوا على أنه “لا مستقبل ممكنًا لسوريا مع بشار الأسد“.

وأضاف أن الدول الأعضاء في “مجموعة السبع” سيطلبون من روسيا الكف عن “الرياء” فيما يتعلق بسوريا والعمل مع الدول الأخرى لإنهاء الحرب الأهلية.

وتابع خلال اجتماع المجموعة في توسكانا: “مجموعة السبع ستبلغ روسيا بوضوح شديد بأن هذا الرياء يجب أن يتوقف. يجب أن تتدخل بصدق وإخلاص في العملية السياسية حتى نخرج من هذا الموقف الذي وجدنا أنفسنا فيه”، مشدداً على أن الضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة جوية سورية الأسبوع الماضي فتحت “نافذة صغيرة” أمام محاولة إنهاء الصراع.

وقال إن الاجتماع لم يتطرق بشكل يذكر لمسألة تشديد العقوبات في الاجتماع.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قال أمس الاثنين، إن لندن ستبحث إمكانية زيادة العقوبات على شخصيات عسكرية سورية وروسية كبرى.

من جانبه دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن لإجراء تحقيق دولي بشأن الهجوم الكيماوي على منطقة خان شيخون في مدينة إدلب السورية.