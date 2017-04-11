المرصد: النظام السوري يقصف مجددًا بالبراميل المتفجرة رغم تحذير أمريكي

المصدر: دمشق - إرم نيوز

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مقاتلات حربية سورية قصفت اليوم الثلاثاء المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المعارضة للنظام في محافظة حماة بالبراميل المتفجرة، بعد يوم من تحذير أمريكي للحكومة من أن استخدام مثل هذا السلاح سيؤدي إلى ضربات أمريكية أخرى لسوريا.

وأوضح المرصد إنه “جرى إسقاط عدد من البراميل المتفجرة على بلدات طيبات الإمام وصوران شمال مدينة حماة في منطقة شنت فيها فصائل مسلحة معارضة قيادة منظمات جهادية هجوما كبيرًا الشهر الماضي”.

في المقابل، نفى مصدر عسكري سوري تقرير المرصد، وقال إن الجيش لا يستخدم البراميل المتفجرة.

وأشار شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض أمس الاثنين، إلى أن “البراميل المتفجرة والغاز السام أسلحة تسبب المعاناة للرضع والأطفال”.

وأضاف سبايسر “إذا قصفت طفلًا بالغاز وأسقطت براميل متفجرة على الأبرياء فسترى رد فعل من هذا الرئيس”، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشنت الولايات المتحدة هجومًا صاروخيًا على قاعدة جوية سورية في الأسبوع الماضي ردًا على هجوم بغاز سام على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب السورية، وتتهم واشنطن النظام السوري بشن ذلك الهجوم في حين تنفي الحكومة السورية مسؤوليتها عنه.